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Омичи платят за отопление гораздо больше других жителей Сибири

Разница составляет почти 400 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области платят за коммунальные услуги гораздо больше других жителей Сибирского федерального округа (СФО). Статистику приводит сервис «Ай мониторинг». Согласно этим данным, больше всего омичи платят за воду, жилье и отопление.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда в регионе составляет 53,05 рубля за квадратный метр — это на 15,44 рубля больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, а также на 13 рублей выше, чем в среднем по стране.

За один кубометр холодной воды по счетчикам омичи платят 38,16 рубля, что на 2,45 рубля больше, чем по СФО, однако на 1,88 рубля ниже, чем в России.

Стоимость отопления в Омской области оказалась выше всего: 2533,27 рубля за квадратный метр. В среднем по Сибирскому федеральному округа отопление обходится в 2156,1 рубля.

За горячую воду жители региона платят на одного человека 158,27 рубля в месяц — это на 2,25 рубля дороже, чем в среднем по СФО.

Электроэнергия в Омской области также оказалась дороже, чем в среднем по России — 489,02 рубля. Так, россияне в среднем платят за 100 кВт/ч 478,83 рубля. А вот в среднем по Сибирскому федеральному округу электроэнергия обходится в 314,89 рублея.

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