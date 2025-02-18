На поддержку новосибирских многодетных семей направят почти 2 миллиарда

На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано 45,6 тысяч многодетных семей. Однако, по прогнозам, к 2030 году их число превысит 50 тысяч. Это создает необходимость в расширении мер социальной поддержки, которые помогут таким семьям справляться с финансовыми и бытовыми вызовами.