На поддержку новосибирских многодетных семей направят почти 2 миллиарда

В 2025 году Новосибирская область получит значительные финансовые ресурсы для реализации федерального проекта «Многодетная семья», который является частью национального проекта «Семья».
Общий объем финансирования составит 1,9 миллиарда рублей. Эти средства, как сообщила ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Татьяна Мальцева, будут направлены на поддержку многодетных семей и включают в себя как региональные, так и федеральные источники.
На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано 45,6 тысяч многодетных семей. Однако, по прогнозам, к 2030 году их число превысит 50 тысяч. Это создает необходимость в расширении мер социальной поддержки, которые помогут таким семьям справляться с финансовыми и бытовыми вызовами.