Названы сроки сдачи «Квартала 33» в Центральном округе Омска

Земля площадью примерно 12,4 тысяч квадратных метров находится в гуще частного сектора на пересечении улиц 33-я Северная и Красный пахарь между остановкой общественного транспорта «Мебельная фабрика» и зданием «Строительного колледжа».
Согласно публичной кадастровой карте, земля предназначена для многоэтажной жилой застройки.
В 2022 году право на аренду участка по итогам торгов получило ООО «Завод строительных конструкций № 1», бенефициаром которого является ГК «Стройбетон» Олега Золотова. Он уже сообщал «СуперОмску», что дом будет большим, примерно на 18 тысяч квадратных метров, высотой в 15 этажей. В здании будет 343 квартиры.
Строительные работы в настоящее время в самом разгаре, сейчас на двух из пяти секций объекта выкладываются стены 11 этажа, на других секциях рабочие приступают к укладке 10 этажа, пояснили в компании.
Планируется, что жилой объект будет сдан осенью 2025 года.