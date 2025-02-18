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Названы сроки сдачи «Квартала 33» в Центральном округе Омска

Крупный дом, строящийся на месте снесенного аварийного жилья, планируют сдать в 2025 году. Речь идет о строящемся объекте Квартал 33 в Центральном округе Омска.

Земля площадью примерно 12,4 тысяч квадратных метров находится в гуще частного сектора на пересечении улиц 33-я Северная и Красный пахарь между остановкой общественного транспорта «Мебельная фабрика» и зданием «Строительного колледжа».

Согласно публичной кадастровой карте, земля предназначена для многоэтажной жилой застройки.

В 2022 году право на аренду участка по итогам торгов получило ООО «Завод строительных конструкций № 1», бенефициаром которого является ГК «Стройбетон» Олега Золотова. Он уже сообщал «СуперОмску», что дом будет большим, примерно на 18 тысяч квадратных метров, высотой в 15 этажей. В здании будет 343 квартиры.

Строительные работы в настоящее время в самом разгаре, сейчас на двух из пяти секций объекта выкладываются стены 11 этажа, на других секциях рабочие приступают к укладке 10 этажа, пояснили в компании.

Планируется, что жилой объект будет сдан осенью 2025 года.

недвижимость