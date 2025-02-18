Названы сроки сдачи «Квартала 33» в Центральном округе Омска

В 2022 году право на аренду участка по итогам торгов получило ООО «Завод строительных конструкций № 1», бенефициаром которого является ГК «Стройбетон» Олега Золотова. Он уже сообщал «СуперОмску», что дом будет большим, примерно на 18 тысяч квадратных метров, высотой в 15 этажей. В здании будет 343 квартиры.