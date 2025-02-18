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Популярные советские конфеты с апельсиновым соком перевыпустили в Беларуси

«Коммунарка» перевыпустила популярные советские конфеты «Селена» спустя 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси перевыпустили популярные советские конфеты с апельсиновым соком, рассказали в Белгоспищепроме.

«Историческую» новинку произвели на фабрике «Коммунарка», которая к своему 120-летнему юбилею вернула в ассортимент некоторые ранее популярные сладости. Например, перевыпущены конфеты «Селена» с фруктово-грильяжным корпусом, которые были очень популярными в «семидесятых» годах прошлого века и были одним из символов советской эпохи.

Перевыпущенные советские конфеты «Селена» имеют в составе апельсиновый сок, натуральное яблочное пюре, жареный дробленый арахис, вафли и темный шоколад. Их можно купить в фирменных магазинах фабрики.

А еще мы писали, что Минский парниковый комбинат начал выращивать вешенки, которые уже в продаже.

Тем временем синоптики сказали про возвращение морозов до −16 в Беларуси: «Антициклон начнет управлять погодой».