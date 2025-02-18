Популярные советские конфеты с апельсиновым соком перевыпустили в Беларуси

«Историческую» новинку произвели на фабрике «Коммунарка», которая к своему 120-летнему юбилею вернула в ассортимент некоторые ранее популярные сладости. Например, перевыпущены конфеты «Селена» с фруктово-грильяжным корпусом, которые были очень популярными в «семидесятых» годах прошлого века и были одним из символов советской эпохи.