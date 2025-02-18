Власти Самары пообещали установить в центре города закрытые контейнерные площадки

«В центральных районах Самары плотная жилая застройка, которая не всегда позволяет разместить контейнерную площадку внутри двора, поэтому часть площадок установлены вдоль дорог. Это портит внешний вид города, а также ограничивает возможность качественного их содержания. В ближайшее время мы предложим несколько вариантов по их замене», — рассказал замглавы города Самара Михаил Малыхин.