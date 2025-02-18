Пять новых корпусов школ планируют построить в Нижнем Новгороде

По словам чиновницы, по заказу МКУ «ГлавУКС» в городе ведутся проектно-изыскательские работы для возведения пяти образовательных объектов:
- Отдельный корпус школы № 55 (Канавинский район, 700 мест) — проектная документация не прошла государственную экспертизу, подрядчик устраняет замечания.
- Школа в поселке Березовая Пойма (Московский район, 216 мест) — проектная документация не получила одобрения из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Для строительства необходимо предварительно возвести пожарное депо. Корректировка проекта приостановлена.
- Новый корпус школы № 118 (990 мест) — проект направлен на государственную экспертизу.
- Отдельный корпус лицея № 82 (Сормовский район, 400 мест) — документация также отправлена на госэкспертизу.
- Отдельный корпус школы № 103 — ведется подготовка проектной документации и инженерные изыскания. Согласно муниципальному контракту, завершение строительства запланировано на 2027 год.
Кроме того, Гераськина сообщила, что проектная документация для отдельно стоящего корпуса школы № 134 (Приокский район, 700 мест) получила положительное заключение госэкспертизы в 2024 году.
«Стоимость строительства составляет 1,141 млрд рублей. В январе 2025 года в адрес губернатора Нижегородской области направлено обращение о необходимости выделения дополнительного финансирования для реализации проекта», — уточнила глава депстроя.
Ранее сообщалось, что земельный совет утвердил выделение земли для строительства двух школ в Нижнем Новгороде и Кстовском районе.