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Пять новых корпусов школ планируют построить в Нижнем Новгороде

Вопрос строительства новых школ в 2025 году рассмотрели депутаты на заседании комиссии по развитию города 18 февраля. С докладом выступила глава департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

По словам чиновницы, по заказу МКУ «ГлавУКС» в городе ведутся проектно-изыскательские работы для возведения пяти образовательных объектов:

  • Отдельный корпус школы № 55 (Канавинский район, 700 мест) — проектная документация не прошла государственную экспертизу, подрядчик устраняет замечания.
  • Школа в поселке Березовая Пойма (Московский район, 216 мест) — проектная документация не получила одобрения из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Для строительства необходимо предварительно возвести пожарное депо. Корректировка проекта приостановлена.
  • Новый корпус школы № 118 (990 мест) — проект направлен на государственную экспертизу.
  • Отдельный корпус лицея № 82 (Сормовский район, 400 мест) — документация также отправлена на госэкспертизу.
  • Отдельный корпус школы № 103 — ведется подготовка проектной документации и инженерные изыскания. Согласно муниципальному контракту, завершение строительства запланировано на 2027 год.

Кроме того, Гераськина сообщила, что проектная документация для отдельно стоящего корпуса школы № 134 (Приокский район, 700 мест) получила положительное заключение госэкспертизы в 2024 году.

«Стоимость строительства составляет 1,141 млрд рублей. В январе 2025 года в адрес губернатора Нижегородской области направлено обращение о необходимости выделения дополнительного финансирования для реализации проекта», — уточнила глава депстроя.

Ранее сообщалось, что земельный совет утвердил выделение земли для строительства двух школ в Нижнем Новгороде и Кстовском районе.

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