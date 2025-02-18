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В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Крымский совет по улучшению инвестиционного климата одобрил строительство нового жилого комплекса и завода железобетонных изделий с общим объемом инвестиций 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает минэкономразвития республики.

Источник: РИА "Новости"

«Реализация первого инвестиционного проекта предполагает строительство нового жилого комплекса в городе Саки. В рамках проекта застройщик планирует строительство 15 секций многоквартирных современных домов и создание развитой современной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Второй проект предполагает строительство завода по производству железобетонных изделий в Джанкое. Продукция предприятия позволит обеспечить местный рынок соответствующими материалами.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что в Крыму на западном побережье планируется построить за средства инвесторов современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт. Приблизительный объем вложений составит 50 миллиардов рублей.

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