В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублей

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что в Крыму на западном побережье планируется построить за средства инвесторов современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт. Приблизительный объем вложений составит 50 миллиардов рублей.