В Новосибирской области моторное топливо стоит от 28 рублей за литр

Новосибирскстат опубликовал данные средних потребительских цен на моторное топливо в регионах Сибирского Федерального округа, в том числе, в Новосибирской области. Так в регионе стоимость топлива варьируется от 28 до 79 рублей за литр.
Так газовое моторное топливо в Новосибирской области стоит в среднем 28,41 рублей за литр, автомобильный бензин АИ-92 — 53,88 рублей, АИ-95 — 57,7 рублей, АИ-98 и выше — 79,13 рублей. Стоимость дизельного топлива в регионе с среднем составляет 73,59 рублей.
Самые низкие цены на газовое моторное топливо и дизельное топливо зафиксированы в Омской области, на автомобильный бензин марки АИ-92 и марки АИ-95 — в Алтайском крае, марки АИ-98 и выше — в Томской области.