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Власти Крыма намерены национализировать пивобезалкогольный комбинат

Пивобезалкогольный комбинат «Крым» будет национализирован.

Источник: Сергей Аксенов/Tg

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Госсовет республики примет постановление о национализации пивобезалкогольного комбината «Крым». По словам парламентария, это связано с тем, что владельцы предприятия оказывают финансовую поддержку украинской армии.

Константинов подчеркнул, что пивобезалкогольный завод на данный момент является самым крупным налогоплательщиком в республике. Это один из ведущих производителей в своей сфере деятельности на юге России.

«Долгая работа антитеррористической комиссии показала, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании террористических актов», — рассказал глава Госсовета Крыма.

По словам парламентария, на заводе уже функционирует временная администрация. Он отметил, что это предприятие имеет огромное значение для региона, и власти намерены сделать все, чтобы его активы работали на благо республики.