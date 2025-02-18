Власти Крыма намерены национализировать пивобезалкогольный комбинат

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Госсовет республики примет постановление о национализации пивобезалкогольного комбината «Крым». По словам парламентария, это связано с тем, что владельцы предприятия оказывают финансовую поддержку украинской армии.
Константинов подчеркнул, что пивобезалкогольный завод на данный момент является самым крупным налогоплательщиком в республике. Это один из ведущих производителей в своей сфере деятельности на юге России.
«Долгая работа антитеррористической комиссии показала, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании террористических актов», — рассказал глава Госсовета Крыма.
По словам парламентария, на заводе уже функционирует временная администрация. Он отметил, что это предприятие имеет огромное значение для региона, и власти намерены сделать все, чтобы его активы работали на благо республики.