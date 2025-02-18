IT-технопарк «Омск Диджитал» готовится принять первых резидентов

Как сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, на данный момент уже отремонтировано 1 000 кв. м. общественных зон. До конца второго квартала 2025 года будет готово ещё 10 тысяч кв. м., которые примут первых резидентов.