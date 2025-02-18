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IT-технопарк «Омск Диджитал» готовится принять первых резидентов

В Омске продолжается строительство технопарка «Омск Диджитал», который станет площадкой для IT-компаний и высокотехнологичных проектов.

Источник: Om1 Омск

Общая площадь объекта составит 31 тысячу кв. м., а завершить его строительство планируется к 2027 году.

Как сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, на данный момент уже отремонтировано 1 000 кв. м. общественных зон. До конца второго квартала 2025 года будет готово ещё 10 тысяч кв. м., которые примут первых резидентов.

Технопарк создаётся по аналогии с ведущим российским IT-кластером «Морион Диджитал». Инициатором проекта выступает компания «ЭР-Телеком Холдинг». В будущем на его базе появится более 2 500 рабочих мест, а объём инвестиций составит 3 млрд рублей, из которых 375 млн уже вложено.

По словам Шпиленко, архитектурная концепция технопарка отражает специфику IT-индустрии: фасады зданий украсят элементы бинарного кода, а освещение будет имитировать поток цифровых данных.