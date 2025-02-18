Нацбанк Казахстана: в январе 2025 года инфляция ускорилась в 14 регионах страны

Цены на платные услуги в январе ускорили темп роста до 13,8% г/г (в декабре 2024 года — 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (17,8%), значительно ниже — в Туркестанской области (9,3%).