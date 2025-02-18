Нацбанк Казахстана: в январе 2025 года инфляция ускорилась в 14 регионах страны

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.
Цены на продовольственные товары в январе выросли до 5,8% г/г (в декабре 2024 года — 5,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), минимальный — в Туркестанской области (3,3%).
Темп роста цен на непродовольственные товары в январе ускорился до 8,4% г/г (в декабре 2024 года — 8,3%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,1%), минимальное — в Павлодарской области (5,7%).
Цены на платные услуги в январе ускорили темп роста до 13,8% г/г (в декабре 2024 года — 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (17,8%), значительно ниже — в Туркестанской области (9,3%).
При этом, рост месячной инфляции по стране составил в январе 1,1%.