Из Екатеринбурга с 4 марта возобновляются авиарейсы в Сыктывкар

Начиная с 4 марта авиакомпания «РусЛайн» возобновляет перелеты из Екатеринбурга в Сыктывкар. Полеты из Кольцово будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Возобновление рейсов между Свердловской областью и Республикой Коми — это возможность для пассажиров быстрее достигать целей, будь то работа, встречи с близкими или путешествия. Данный маршрут откроет новые перспективы для межрегиональных связей, — сообщила коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Наталия Кошевар.
Пассажиров ждут перелеты на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. А время в пути составит 1 час 30 минут. Минимальная стоимость билета в одну сторону от 4,7 тысяч рублей. В настоящий момент, продажа билетов открыта только до конца марта.