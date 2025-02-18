Из Екатеринбурга с 4 марта возобновляются авиарейсы в Сыктывкар

Начиная с 4 марта авиакомпания «РусЛайн» возобновляет перелеты из Екатеринбурга в Сыктывкар. Полеты из Кольцово будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Об этом сообщает пресс-служба компании.