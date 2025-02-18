В Перми готовят проект по благоустройству территории бывшего авторынка

Напомним, ранее авторынок представлял из себя базар с автомобильными запчастями, маслами и различными инструментами по уходу за автомобилями. В 2020 году Арбитражный суд Пермского края постановил изъять комплекс авторынка площадью 1,7 тысяч квадратных метров в собственность города. Власти выкупили комплекс авторынка за 157 миллионов рублей.