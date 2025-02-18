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В Перми готовят проект по благоустройству территории бывшего авторынка

Территорию хотят обустроить в качестве общественного пространства.

Источник: Комсомольская правда

В Перми разработают проект благоустройства территории бывшего авторынка, расположенного по улице Николая Островского от улицы Тимирязева до улицы Белинского. Об этом со ссылкой на департамент дорог и благоустройства администрации Перми пишет «Business Class».

По информации издания, на обозначенном участке планируется создать общественное пространство вдоль улицы и таким образом превратить магистраль в одну из главных в городе. В 2023 года мэрия проводила голосование среди жителей, предлагая выбрать элементы благоустройства территории вдоль этого участка.

Напомним, ранее авторынок представлял из себя базар с автомобильными запчастями, маслами и различными инструментами по уходу за автомобилями. В 2020 году Арбитражный суд Пермского края постановил изъять комплекс авторынка площадью 1,7 тысяч квадратных метров в собственность города. Власти выкупили комплекс авторынка за 157 миллионов рублей.

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