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Депутаты заксобрания усилят контроль за «СберТройкой» в Новосибирске

Многочисленные сбои в работе нового сервиса вынудили депутатов углубиться в ситуацию.

Ситуация с автоматизированной системой учёта оплаты проезда в транспорте общего пользования на территории области заставила депутатов комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике вновь вернуться к теме «СберТройки».

Председатель комитета Валерий Ильенко напомнил коллегам решение декабрьского заседания:

— Министерству транспорта Новосибирской области было рекомендовано до 1 января 2025 года отработать все вопросы, чтобы обеспечить стабильную работу автоматизированной системы учёта оплаты проезда. К сожалению, этого не произошло.

Сегодняшнее состояние внедрения транспортного сервиса пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Тюрин:

— В целом работа стабилизирована. Ежедневно через сервис проходит порядка 850 тысяч поездок. Карты работают, количество обращений граждан упало в разы. Если в январе мы наблюдали более двух- трех тысяч обращений, то сейчас их порядка 300, большая часть которых информационного характера.

Замминистра сообщил об увеличении окон для обращений граждан в центрах обслуживания населения, открытии дополнительного центра обслуживания населения в городе Искитиме.

— Расширена агентская сеть пополнения карт, в нее сейчас вошли ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Альфа-Банк». Благодаря доработке программного обеспечения уменьшена скорость считывания банковских и транспортных карт. Устранены сбои с приемом денежных средств, а в случаях, когда проезд был оплачен дважды, произведен возврат денежных средств, — отметил Евгений Тюрин.

— С населением работа нормализовалась. Сегодня нет массовых жалоб. Есть вопросы, связанные с отчётностью, расчётами с перевозчиками. До первого марта вопрос должен быть закрыт, — озвучил решение депутатов председатель комитета Валерий Ильенко.

Комитет Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике оставляет реализацию транспортного сервиса под контролем.

Екатерина СОСНИНА.