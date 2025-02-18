Депутаты заксобрания усилят контроль за «СберТройкой» в Новосибирске

— В целом работа стабилизирована. Ежедневно через сервис проходит порядка 850 тысяч поездок. Карты работают, количество обращений граждан упало в разы. Если в январе мы наблюдали более двух- трех тысяч обращений, то сейчас их порядка 300, большая часть которых информационного характера.