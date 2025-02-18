В Перми начнут запуск системы информирования о безбилетниках в транспорте

В Перми уже на этой неделе муниципальный перевозчик МУП «Пермгорэлектротранс» на своих маршрутах начнет тестирование нового сервиса. В салонах автобусов и трамваев будут транслировать информацию о разнице между количеством вошедших и оплативших проезд пассажиров.
Для учета пассажиропотока установили датчики на вход пассажиров. Полученная от них информация будет сравнивать данные о регистрации поездок. Тестирование системы позволит провести дополнительную настройку в режиме реальной эксплуатации. К моменту ее масштабирования на автобусы частных перевозчиков она уже будет работать максимально корректно.
В перспективе полученная информацию будет поступать на мобильные устройства контролеров для более эффективного проведения проверок.
В прошлом году на общественном транспорте Перми контролеры провели 143 тыс. проверок, составили 20 тыс. актов о безбилетном проезде. С безбилетных пассажиров взыскали 23,3 млн руб.