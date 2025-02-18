В Перми начнут запуск системы информирования о безбилетниках в транспорте

Для учета пассажиропотока установили датчики на вход пассажиров. Полученная от них информация будет сравнивать данные о регистрации поездок. Тестирование системы позволит провести дополнительную настройку в режиме реальной эксплуатации. К моменту ее масштабирования на автобусы частных перевозчиков она уже будет работать максимально корректно.