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Казахстан вводит три типа виз для привлечения инноваторов в сфере цифровизации

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Казахстан вводит новые категории виз для квалифицированных специалистов и «цифровых кочевников».

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

Казахстан запустил три новые категории виз, предназначенные для привлечения квалифицированных специалистов, предпринимателей и удаленных работников, сообщили в МИДе республики.

Таким образом власти намерены «укрепить позиции страны как центра глобальных талантов и инноваций».

▪️Виза Neo Nomad (B12−1) разработана для профессионалов и цифровых предпринимателей, которые хотят жить в Казахстане и работать удаленно, сохраняя при этом свой зарубежный доход.

▪Виза Digital Nomad (B9−1) предназначена для востребованных профессионалов в сфере ІТ, которые переезжают в Казахстан для получения постоянного вида на жительство.

▪️Виза для постоянного проживания (B9) адресована квалифицированным специалистам в медицине, науке, инновациях, образовании и творческих индустриях.

Приехав в Казахстан, профессионалы могут получить постоянный вид на жительство, что обеспечивает стабильность и возможность интегрироваться в местный рынок труда.

Стратегическое расположение Казахстана, высокие темпы экономического роста и благоприятная для бизнеса политика делают его привлекательным направлением для тех, кто стремится к карьерному росту и высокому качеству жизни, отмечают в казахстанском министерстве иностранных дел.

экономика