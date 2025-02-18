В Белстате сообщили, что белорусы стали богаче почти на 10% за 2024 год.
Об этом свидетельствует показатель реальных доходов жителей Беларуси за прошлый год. Так, доходы белорусов в 2024-м оказались на 9,7% больше, чем годом ранее. Сюда входят финансы за вычетом налогов, сборов и взносов, которые скорректированы на индекс потребительских цен.
При этом в объеме реальных денежных доходов белорусов наибольшую долю занимают зарплаты, на которые приходится 65,8%. Еще 21,8% приходится на разного рода трансферты населению, в том числе пенсии, пособия и стипендии. Также в общем объеме 7,7% — доходы от предпринимательской и другой деятельности, а еще 4,7% — это доходы от собственности и иные.
На днях премьер Головченко сказал, что белорусы стали богаче и съели больше огурцов.
Еще Минтруда Беларуси сказало про отцовский отпуск 14 дней. Ранее Минтруда Беларуси сказало, как родителям получить дополнительные выходные.
Также белорусы не смогут выбрасывать старую мебель, оконные рамы и двери по-обычному.