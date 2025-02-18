Белорусы стали богаче почти на 10%

При этом в объеме реальных денежных доходов белорусов наибольшую долю занимают зарплаты, на которые приходится 65,8%. Еще 21,8% приходится на разного рода трансферты населению, в том числе пенсии, пособия и стипендии. Также в общем объеме 7,7% — доходы от предпринимательской и другой деятельности, а еще 4,7% — это доходы от собственности и иные.