Телебашня почти исчезла с Мамаева кургана в Волгограде

Уже скоро с Мамаева кургана в Волгограде полностью исчезнет старая телебашня. Демонтажные работы близятся к завершению. Подрядчикам осталось разобрать один пролет инженерного сооружения. Но издали башню, которая 67 лет возвышалась рядом с монументом Родины-матери, уже не видно. Облик главной высоты России в последние недели заметно изменился.