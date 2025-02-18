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Телебашня почти исчезла с Мамаева кургана в Волгограде

В центре города разбирают остов старой телебашни.

Источник: Комсомольская правда

Уже скоро с Мамаева кургана в Волгограде полностью исчезнет старая телебашня. Демонтажные работы близятся к завершению. Подрядчикам осталось разобрать один пролет инженерного сооружения. Но издали башню, которая 67 лет возвышалась рядом с монументом Родины-матери, уже не видно. Облик главной высоты России в последние недели заметно изменился.

Новую телебашню в Волгограде запустили минувшей осенью в Дзержинском районе на улице Краснополянской. Она заметно выше прежней, которая устремлялась ввысь на 180 метров. После переноса вещания старую телебашню решили снести.