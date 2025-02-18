В Омске мэр в 6 раз увеличил дотации на питание школьников

Дотации на питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот увеличены в Омске с 10 до 60-ти рублей. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Он подчеркнул, что мера поддержки касается детей, средний доход на каждого члена семьи в которых ниже полутора прожиточных минимумов.
Львиную долю средств из новой суммы на питание — 55 рублей — будет выделяться из казны города, еще пять рублей — из областной казны. По словам мэра города, 60 рублей — это примерная цена обычного школьного обеда. Чтобы получать такую меру поддержки, нужно написать соответствующее заявление.
Ранее мы писали, что родители жалуются на питание в школах.