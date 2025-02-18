В Омске мэр в 6 раз увеличил дотации на питание школьников

Дотации на питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот увеличены в Омске с 10 до 60-ти рублей. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Он подчеркнул, что мера поддержки касается детей, средний доход на каждого члена семьи в которых ниже полутора прожиточных минимумов.