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Министр сельского хозяйства Крыма рассказал о пользе морозов

По словам чиновника, они помогли остановить преждевременное цветение деревьев.

Источник: SevastopolMedia.ru

Минусовые температуры и снегопады, которые пришли на полуостров в середине февраля, положительно скажутся на аграрном секторе. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

Резкое похолодание остановило начавшееся раньше срока цветение деревьев. Теперь они находятся в спокойном состоянии, а значит смогут начать плодоносить в срок и потери урожая не будет.

«Мы фиксировали уже цветение у некоторых видов слив в Бахчисарайском районе. Нас это очень сильно пугало. Однако данное похолодание и осадки, которые пришли, оказались для нас положительными», — рассказал министр.

Как сообщил Кратюк, никакой угрозы прошедшие и прогнозируемые заморозки озимым культурам не несут, поскольку они традиционно выдерживают морозы до −15°C.

Напомним, в Крыму ожидаются снег, гололедица и штормовой ветер.

сельское хозяйство