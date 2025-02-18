Министр сельского хозяйства Крыма рассказал о пользе морозов

Минусовые температуры и снегопады, которые пришли на полуостров в середине февраля, положительно скажутся на аграрном секторе. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.
Резкое похолодание остановило начавшееся раньше срока цветение деревьев. Теперь они находятся в спокойном состоянии, а значит смогут начать плодоносить в срок и потери урожая не будет.
«Мы фиксировали уже цветение у некоторых видов слив в Бахчисарайском районе. Нас это очень сильно пугало. Однако данное похолодание и осадки, которые пришли, оказались для нас положительными», — рассказал министр.
Как сообщил Кратюк, никакой угрозы прошедшие и прогнозируемые заморозки озимым культурам не несут, поскольку они традиционно выдерживают морозы до −15°C.
Напомним, в Крыму ожидаются снег, гололедица и штормовой ветер.