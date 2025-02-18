В ЕС рассказали, смягчат ли санкции против России по примеру США

Барро привел в пример продажу нефти: с декабря 2022 года установлен потолок цен на сырую нефть в размере 60 долларов за баррель, но РФ продает топливо по более высокой цене, потому что «нашла корабли, с помощью которых ей удается обходить санкции». Как пояснил министр, в 16-м пакете будут предусмотрены ограничения против компаний и судовладельцев в третьих странах, которые помогают России. «Мы добьемся мира [на Украине] только давлением [на Россию]», — заключил Барро.