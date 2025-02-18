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В ЕС рассказали, смягчат ли санкции против России по примеру США

​​​​Евросоюз не откажется от санкционной политики в отношении России, даже если США ослабят ограничения на фоне достижения договоренностей о прекращении огня на Украине. Такое заявление сделал еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Думаю, весьма очевидно, что при действиях нынешней администрации [президента США Дональда] Трампа ЕС необходимо взять вопросы, связанные с безопасностью [блока], в свои собственные руки. Это также касается политики санкций», — приводит RTVI ответ еврокомиссара на вопрос журналиста о перспективе смягчения ограничений.

Домбровскис перед началом заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС в Брюсселе уточнил, что подготовка 16-го пакета санкций в отношении России ведется без пауз.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Info рассказал о разработке новых антироссийских ограничений. По словам главы дипломатического ведомства, в 16-й пакет будут включены санкции, направленные на энергетические ресурсы, «которые Россия использует для финансирования своих военных действий». Кроме того, в ЕС планируют пресечь попытки РФ и ее союзников обойти введенные ограничения.

Барро привел в пример продажу нефти: с декабря 2022 года установлен потолок цен на сырую нефть в размере 60 долларов за баррель, но РФ продает топливо по более высокой цене, потому что «нашла корабли, с помощью которых ей удается обходить санкции». Как пояснил министр, в 16-м пакете будут предусмотрены ограничения против компаний и судовладельцев в третьих странах, которые помогают России. «Мы добьемся мира [на Украине] только давлением [на Россию]», — заключил Барро.

санкции
ЕС