Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества

В заключение была подписана Дорожная карта по сотрудничеству между подведомственным Министерству оборонной промышленности Закрытым акционерным обществом «Холдинг оборонной промышленности “Азерсилах” и Агентством оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан.