Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Ташкент и Баку подписали дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны Азербайджана.

Источник: Министерство оборонной промышленности Азербайджана

В рамках Международной выставки вооружений IDEX-2025 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошла встреча директора Агентства оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана Мансуржона Ибодуллаева и министра оборонной промышленности Азербайджана Вугара Мустафаева.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение была подписана Дорожная карта по сотрудничеству между подведомственным Министерству оборонной промышленности Закрытым акционерным обществом «Холдинг оборонной промышленности “Азерсилах” и Агентством оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан.

говорится в сообщении
экономика