Ташкент и Баку приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества

В рамках Международной выставки вооружений IDEX-2025 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошла встреча директора Агентства оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана Мансуржона Ибодуллаева и министра оборонной промышленности Азербайджана Вугара Мустафаева.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В заключение была подписана Дорожная карта по сотрудничеству между подведомственным Министерству оборонной промышленности Закрытым акционерным обществом «Холдинг оборонной промышленности “Азерсилах” и Агентством оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан.