Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Бреста ожидает модернизация

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Аэропорт Бреста в ближайшее время модернизируют, сообщил начальник Брестского филиала Белаэронавигации Александр Докучиц.

Источник: Sputnik.by

По его словам, ожидается, что в 2025 году количество обслуженных пассажиров увеличится практически в два раза по сравнению с 2024-м.

Для улучшения комфорта людей необходимо провести реконструкцию аэровокзала. Будет выполнен комплекс работ по автоматизации и цифровизации, изменения коснутся и зоны ожидания.

цитирует Докучица Telegram-канал Минтранс Беларуси

Сейчас из Бреста четыре раза в неделю летают самолеты в Москву, рейсы были возобновлены в апреле прошлого года после 30-летнего перерыва. С апреля по декабрь было перевезено более 14 тысяч пассажиров, сообщили в Минтрансе.

Ожидается, что со 2 апреля этого года прямое авиасообщение свяжет Брест и Санкт-Петербург. Как ранее сообщили в «Белавиа», в культурную столицу России можно будет улететь два раза в неделю — по средам и субботам. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Кроме того, в туристический сезон снова планируется запустить чартеры в турецкую Анталью — в прошлом году заполняемость рейсов доходила до 100%.

Помимо прочего для удобства пассажиров хотят запустить автобус между брестскими автовокзалом и аэропортом — вопрос сейчас прорабатывается.

экономика