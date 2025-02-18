Аэропорт Бреста ожидает модернизация

По его словам, ожидается, что в 2025 году количество обслуженных пассажиров увеличится практически в два раза по сравнению с 2024-м.
Для улучшения комфорта людей необходимо провести реконструкцию аэровокзала. Будет выполнен комплекс работ по автоматизации и цифровизации, изменения коснутся и зоны ожидания.
Сейчас из Бреста четыре раза в неделю летают самолеты в Москву, рейсы были возобновлены в апреле прошлого года после 30-летнего перерыва. С апреля по декабрь было перевезено более 14 тысяч пассажиров, сообщили в Минтрансе.
Ожидается, что со 2 апреля этого года прямое авиасообщение свяжет Брест и Санкт-Петербург. Как ранее сообщили в «Белавиа», в культурную столицу России можно будет улететь два раза в неделю — по средам и субботам. Время в пути составит 1 час 50 минут.
Кроме того, в туристический сезон снова планируется запустить чартеры в турецкую Анталью — в прошлом году заполняемость рейсов доходила до 100%.
Помимо прочего для удобства пассажиров хотят запустить автобус между брестскими автовокзалом и аэропортом — вопрос сейчас прорабатывается.