Аэропорт Бреста ожидает модернизация

Ожидается, что со 2 апреля этого года прямое авиасообщение свяжет Брест и Санкт-Петербург. Как ранее сообщили в «Белавиа», в культурную столицу России можно будет улететь два раза в неделю — по средам и субботам. Время в пути составит 1 час 50 минут.