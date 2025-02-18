Госконтроль проведет горячую линию по срокам выплаты зарплат

Комитет государственного контроля Минской области проконтролирует сроки выплаты зарплат в регионе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, и 19 и 20 февраля жители Минщины смогут сообщить в КГК о несоблюдении сроков выплаты заработной платы или о задолженностях по зарплатам.
Горячая линия Госконтроля 191 будет работать с 9.00 до 18.00 часов (с перерывом с 13.00 до 14.00 часов).
Также сообщить о фактах задержки зарплат белорусы могут на электронную почту контрольного ведомства (kgkminobl@mail.belpak.by) или в чат-бот телеграм-канала Госконтроля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о кредитах и микрозаймах, которым предусмотрены запрет неустойки, проверка кредитоспособности и арендная плата только в рублях.
А Белстат сообщил, что белорусы стали богаче почти на 10%.
Еще Минтруда Беларуси сказало про отцовский отпуск 14 дней.