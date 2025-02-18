Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы

Она также отметила, что в прошлом году экспортные поставки осуществлялись в 109 стран мира. При этом 70% объема поставок традиционно пришлись на Ближний Восток и Африку. Кроме того, Россия в 2024 году стала поставлять зерновые культуры в 11 новых стран, а еще семь стран возобновили поставки.