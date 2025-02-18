Проект воронежского метробуса может быть готов через девять месяцев

«Пока, к сожалению, по финансам подтверждения у нас нет, — признался он. — Сейчас надежда на Дни Воронежской области в Совете Федерации. Было заявлено несколько проектов, в том числе и метробус. Они требуют выделения средств на разработку проектно-сметной документации, приобретение подвижного состава, устройство дорожной инфраструктуры. Сказать конкретно, что в итоге получится, не могу».