10 новых станций и 17 километров тоннелей. В Петербурге рассказали о шестилетних планах на подземку

Такие цифры, по данным «Фонтанки», содержатся в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города. В ней говорится, что «продолжается строительство Красносельско-Калининской, Лахтинско-Правобережной, Невско-Василеостровской, Кировско-Выборгской и Фрунзенско-Приморской линий». Вероятно, под строительством понимается в том числе устранение ранее выявленных недочетов и проектирование.
По годам эти новые станции разбиты так: две — в 2025 году (это явно «Путиловская» и «Казаковская»). Затем два года без вводов, и далее в течение 2028−2030 годов открытие одной, трех и четырех станций соответственно. Они не поименованы, но, исходя из ранее звучавших планов, это сооружение выхода с «Лиговского проспекта» (и одновременно с «Лиговского проспекта-2»), выход для «Театральной», продление зеленой линии через «Богатырскую» к «Каменке», продление коричневой линии от «Путиловской» через «Броневую», «Заставскую», «Боровую» к «Каретной». Если считать, что создание выходов не входит в перечень новых станций, то можно отметить продолжение фиолетовой линии до «Шуваловского проспекта» (119,6 млрд), а также оранжевой — до «Кудрово» (32,1 млрд).
Впрочем, в сопроводительных материалах содержатся и другие будущие проекты: метро от «Каретной» до «Суворовской-1» (101 млрд), от «Горного института» до «Морского фасада» (51,9 млрд), от «Проспекта Ветеранов» до «Пулково» (180 млрд), от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» (234,8 млрд), а также участок коричневой линии до «Полюстровского проспекта» и даже два участка Кольцевой линии, не считая открытия новых вестибюлей для «Балтийской», «Василеостровской» и «Приморской».
Говорится и о ремонте и реконструкции, которые зачастую закрывают станции для пассажиров. «Все большую актуальность приобретают вопросы своевременной замены изношенной и выработавшей нормативные сроки службы инфраструктуры, а также вопросы повышения устойчивости функционирования метрополитена, — сообщает программа. — По состоянию на 01.01.2025 при общем парке пассажирских вагонов метрополитена, составляющем 1 978 единиц, из них 721 вагон со сроком службы более нормативного… ГУП “Петербургский метрополитен” эксплуатируется.
308 эскалаторов 24 типов и 30 траволаторов 3 типов. Из них эксплуатируется 196 эскалаторов с истекшим сроком службы (63,6 процента от общего парка эскалаторов)".
По словам авторов программы, зона пешеходной доступности станций метрополитена покрывает 37,3% территории плотной застройки. «В часы пик наполнение подвижного состава метрополитена превышает нормативное в 1,3−1,7 раза, 50 процентов вестибюлей станций метрополитена в пиковые периоды работают с перегрузкой. Недостаточная провозная и пропускная возможность метрополитена вынуждает ограничивать вход на станции, что приводит к дополнительным задержкам, достигающим 20 минут», — добавляют они.
В части об актуальном состоянии метростроения говорится, что развитие метрополитена не синхронизировано с развитием промышленных зон и жилищным строительством: «Доля территорий в зоне пешеходной доступности станций метрополитена в центре Санкт-Петербурга составляет 58 процентов, в северных районах — 24 процента, в восточных — 23,5 процента, в южных — 12,7 процента. Не обслуживаются метрополитеном Красносельский район Санкт-Петербурга, значительные части Приморского, Красногвардейского, Фрунзенского, Калининского, Выборгского районов Санкт-Петербурга».