10 новых станций и 17 километров тоннелей. В Петербурге рассказали о шестилетних планах на подземку

По годам эти новые станции разбиты так: две — в 2025 году (это явно «Путиловская» и «Казаковская»). Затем два года без вводов, и далее в течение 2028−2030 годов открытие одной, трех и четырех станций соответственно. Они не поименованы, но, исходя из ранее звучавших планов, это сооружение выхода с «Лиговского проспекта» (и одновременно с «Лиговского проспекта-2»), выход для «Театральной», продление зеленой линии через «Богатырскую» к «Каменке», продление коричневой линии от «Путиловской» через «Броневую», «Заставскую», «Боровую» к «Каретной». Если считать, что создание выходов не входит в перечень новых станций, то можно отметить продолжение фиолетовой линии до «Шуваловского проспекта» (119,6 млрд), а также оранжевой — до «Кудрово» (32,1 млрд).