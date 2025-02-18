Таможня Литвы начнет проверять уровень топлива при пересечении границы Беларуси

В таможне Литвы сообщили о начале проверок уровня топлива в некоторых транспортных средствах при пересечении границы Беларуси.
Так, литовская сторона усилит контроль в погранпунктах на границе с Беларусью и Россией. Теперь таможенники станут замерять уровень топлива в баках въезжающих и выезжающих фур. Кроме того, на территории Литвы усилят патрулирование за транспортными средствами в районах, где, предположительно, могут незаконно сливать топливо.
Напомним, в Литве незаконный слив топлива грозит наказанием в виде штрафа, конфискации топлива или даже конфискации транспортного средства по решению суда.
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