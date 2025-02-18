О результатах проверки танкерного флота РФ будет доложено в мае

«Минтранс с причастными министерствами и ведомствами приступил к ревизии нормативной базы, регламентирующей транспортировку морскими и речными судами нефти и нефтепродуктов, а также их хранение и перевалку. Кроме того, Минтранс силами классификационных обществ, — морской, речной регистры, — Ространснадзора и причастных министерств организовал проверку состояния танкерного флота и проверку судоходных компаний, эксплуатирующих танкерный флот. О первых результатах проверочных мероприятий будем готовы доложить отдельно в мае текущего года», — сказал он.