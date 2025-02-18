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О результатах проверки танкерного флота РФ будет доложено в мае

Минтранс с причастными министерствами и ведомствами приступил к ревизии нормативной базы, регламентирующей транспортировку морскими и речными судами нефти и нефтепродуктов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. О первых результатах проверки танкерного флота России и соответствующей нормативной базы для перевозок нефти и нефтепродуктов будет доложено в мае 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«Минтранс с причастными министерствами и ведомствами приступил к ревизии нормативной базы, регламентирующей транспортировку морскими и речными судами нефти и нефтепродуктов, а также их хранение и перевалку. Кроме того, Минтранс силами классификационных обществ, — морской, речной регистры, — Ространснадзора и причастных министерств организовал проверку состояния танкерного флота и проверку судоходных компаний, эксплуатирующих танкерный флот. О первых результатах проверочных мероприятий будем готовы доложить отдельно в мае текущего года», — сказал он.

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) Виктор Басаргин заявил, что проверку танкерного флота России закончат в апреле.

В Минтрансе РФ сообщали, что во исполнение поручения президента России министерство начинает проверку танкерного флота страны, и завершить ее планируется до начала навигации 2025 года. Непосредственное проведение мероприятий поручено подведомственной Минтрансу Ространснадзору.

Так, Ространснадзор проведет оценку соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Минтранс проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.