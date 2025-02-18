Рубио допустил снятие санкций против РФ после окончания конфликта на Украине

По итогам первых с начала СВО переговоров между Россией и США американский госсекретарь заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены, когда конфликт завершится. В то же время напрямую вопрос санкций в Эр-Рияде не обсуждался. Тем временем, пока бои продолжаются, Евросоюз разрабатывает новый, 16-й, пакет ограничений, а G7 готовится снизить предельный уровень цен на российскую нефть.