Краснодарский суд еще раз оштрафовал «Волгатранснефть»

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о штрафе в 300 тысяч рублей против компании «Волгатранснефть», которая является владельцем одного из потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров — «Волгонефть-239». Также за нарушение технических регламентов оштрафовано еще одно судно — «Волгонефть-270», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
Первый суд проходил 13 февраля, тогда суд согласился с доводами прокуратуры и назначил штраф 300 тысяч рублей за несоблюдение требований. Владелец танкера намерен обжаловать это решение в апелляции.
Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд три заявления о привлечении к административной ответственности владельца «Волгонефть-239» — компанию ЗАО «Волгатранснефть» и два иска к владельцу «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг».
Ранее сообщалось, что представители компании-собственника ООО «Волгатранснефть» настаивают, что судно получило все необходимые разрешения для разового перегона, а его состояние было признано удовлетворительным. По их словам, причиной аварии стали экстремальные погодные условия.
Параллельно с гражданскими исками расследуются уголовные дела в отношении капитанов танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявили им обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа». Они под стражей до 17 февраля этого года.
На устранение последствий разлива мазута из бюджета Краснодарского края выделили почти 3 млрд рублей.