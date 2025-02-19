Краснодарский суд еще раз оштрафовал «Волгатранснефть»

Параллельно с гражданскими исками расследуются уголовные дела в отношении капитанов танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». СК России по Республике Крым и городу Севастополю предъявили им обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа». Они под стражей до 17 февраля этого года.