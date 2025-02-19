Калининградская область посадит Краснодарский край на горох и сою

356 тонн семенного картофеля направили в Брянскую, Липецкую, Волгоградскую, Орловскую и Ульяновскую области. В Краснодарский край отгрузили 163 тонн гороха и сои. Перед отправкой семенной материал прошёл гербологические, микологические и энтомологические исследования.