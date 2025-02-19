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Калининградская область посадит Краснодарский край на горох и сою

Фермеры отгрузили в российские регионы 520 тонн семян.

Калининградские фермеры за первые две недели февраля отгрузили российским коллегам 520 тонн семян. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

356 тонн семенного картофеля направили в Брянскую, Липецкую, Волгоградскую, Орловскую и Ульяновскую области. В Краснодарский край отгрузили 163 тонн гороха и сои. Перед отправкой семенной материал прошёл гербологические, микологические и энтомологические исследования.

В 2024 году калининградские аграрии побили исторический рекорд по сбору рапса и сои.

сельское хозяйство