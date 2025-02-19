Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 19 февраля

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 19 февраля 2025 года, среду. В частности, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля немного подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 19 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2603 белорусского рубля, 1 евро — 3,4120 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5441 белорусского рубля.
В соотношение с валютными курсами, установленными на вторник, 18 февраля, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля повышен в среду, 19 февраля. Ощутимее изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0042 белрубля, евро потерял 0,0074 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0040 белрубля.
Также белорусы стали богаче почти на 10%.
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