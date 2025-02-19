Минстрой предложил внедрить единую платежку за ЖКУ

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин высказал поддержку инициативе о введении единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг в России.
На заседании комитета Госдумы по ЖКХ он отметил, что такая система позволит упростить процесс оплаты, сделав его более удобным для граждан.
В настоящее время жители получают квитанции от нескольких ресурсоснабжающих компаний, что создает определенные неудобства. Эксперт Народного фронта Павел Склянчук, комментируя инициативу, указал на возможные сложности, связанные с тем, что счета за капитальный ремонт приходят по квартирам, а платежи за ЖКУ направляются непосредственно на имя собственника жилья. Это может вызвать путаницу и затруднения в реализации предложенной системы.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил о необходимости введения единого федерального подхода к льготам для многодетных семей в сфере жилищно-коммунальных услуг.