Прокуратура и мэрия ищут, кто загадил речку во Владивостоке отходами рыбопроизводства

На публикацию о загрязнении Первой речки отреагировали и в МЦУ Владивостока, пообещав привлечь проверку с привлечением представителей городской администрации и прокуратуры. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, в свою очередь, уже начала свою проверку. Ведомство проверит соблюдение законодательства об охране вод, безопасности пищевой продукции, обращении с отходами производства и ветеринарного законодательства как со стороны предпринимателей, так и со стороны чиновников, которые должны это дело контролировать.