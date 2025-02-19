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Прокуратура и мэрия ищут, кто загадил речку во Владивостоке отходами рыбопроизводства

Накануне в социальных сетях распространили публикацию, что во Владивостоке неустановленные лица сливают рыбные отходы в Первую речку, по этому факту проводит проверку природоохранная прокуратура, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Сам процесс сброса отходов перерабатывающего производства зафиксировать не удалось, но горожане заметили водопропускную трубу, через которую в речку попадают отходы производства: рыбьи потроха, остатки красной икры и пищевые красители, используемые для более насыщенного цвета красной рыбы.

Сотрудники предприятий в этом микрорайоне утверждают, что несанкционированный сброс отходов продолжается не менее двух лет. Возле загрязняемой реки стоит соответствующий запах, из-за которого «сложно дышать», он едва ли не вытесняет запах канализации, который тут тоже очень заметен.

Корреспонденты «Новостей VL.ru» опросили представителей местных цехов по заготовке рыбы, там уверили журналистов, что экологическое законодательство не нарушают, отходы утилизируют в соответствии с санитарными правилами, есть договоры с «Приморским экологическим оператором».

На публикацию о загрязнении Первой речки отреагировали и в МЦУ Владивостока, пообещав привлечь проверку с привлечением представителей городской администрации и прокуратуры. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, в свою очередь, уже начала свою проверку. Ведомство проверит соблюдение законодательства об охране вод, безопасности пищевой продукции, обращении с отходами производства и ветеринарного законодательства как со стороны предпринимателей, так и со стороны чиновников, которые должны это дело контролировать.

экология