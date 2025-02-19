В Красноярском крае на развитие транспорта выделят дополнительно 16,3 миллиарда

Конкретно в 2025 году дополнительные средства в размере 688 миллионов будут направлены на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Такие цифры были озвучены накануне на заседании правительства края, которое провел председатель Сергей Верещагин. На этом совещании в целом принят ряд важных решений в сфере транспорта, культуры и социальной политики.