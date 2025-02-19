В Красноярском крае на развитие транспорта выделят дополнительно 16,3 миллиарда

В Красноярском крае на финансирование краевой программы «Развитие транспортной системы» дополнительно выделят 16,3 миллиарда рублей. Причем 10,1 миллиарда регион получит из федерального бюджета. Это — на три ближайших года.
Конкретно в 2025 году дополнительные средства в размере 688 миллионов будут направлены на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Такие цифры были озвучены накануне на заседании правительства края, которое провел председатель Сергей Верещагин. На этом совещании в целом принят ряд важных решений в сфере транспорта, культуры и социальной политики.
Добавим, что в рамках нового регионального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» предусмотрены средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Красноярск. В 2026 году будет направлено 1,6 миллиарда, а в 2027 году — 1,8 миллиарда рублей.