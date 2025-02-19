Экономист Балынин дал пять советов по умной экономии на покупке продуктов

«В-четвёртых, очень важно сравнивать цены в разных магазинах: часто бывает, что цены на один и тот же товар отличаются на 25−50%, а иногда даже в 2 раза. Сейчас это очень удобно делать через сайты и приложения», — напомнил эксперт.