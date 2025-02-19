Экономист Балынин дал пять советов по умной экономии на покупке продуктов

Россияне могут сэкономить часть средств, если будут придерживаться пяти правил при покупке продуктов питания. Подробнее о них aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
В первую очередь экономист призвал покупать тот объем продуктов, который будет употреблен до истечения их срока годности. Иногда граждане закупают товары впрок, но впоследствии выбрасывают испорченное.
«Это явно является неразумной потерей денежных средств», — отметил Балынин.
Также экономист посоветовал проверять скидки.
«С другой стороны, не нужно слепо доверять только надписям рядом с этикеткой. Обязательно необходимо самостоятельно всё пересчитывать и сравнивать с предыдущими ценами. Иногда бывает, что товар, якобы продаётся по скидке, но на самом деле он стоит дороже», — сказал он.
В-третьих, Балынин посоветовал сравнивать товары не только по цене за упаковку, но и пересчитывать на килограммы или литры.
«В-четвёртых, очень важно сравнивать цены в разных магазинах: часто бывает, что цены на один и тот же товар отличаются на 25−50%, а иногда даже в 2 раза. Сейчас это очень удобно делать через сайты и приложения», — напомнил эксперт.
Последний совет экономиста заключается в том, чтобы покупать овощи и фрукты не в упаковках, а на развес, так как это выходит дешевле. Кроме того, в готовой упаковке нельзя рассмотреть товар на наличие каких-либо повреждений.
Ранее Балынин рассказал, кто получит прибавку к пенсии в марте.