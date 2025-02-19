На Левом берегу Омска возведут 12-этажный отель у торгового центра «Континент»

На левом берегу Омска ожидается строительство нового 12-этажного гостиничного комплекса рядом с торговым центром «Континент». Проект уже прошёл положительную экспертизу, что открывает путь к его реализации, сообщает портал «Город55».
Гостиница станет частью большого выставочно-ярмарочного и административного комплекса, который планируется разместить на улице 70 лет Октября.
Инициатором проекта выступает ООО «Торговый центр “Континент”», владельцем которого является депутат областного Заксобрания Валерий Кокорин. Проектирование новой гостиницы осуществляется компанией «Архитектурно-строительный комплекс».