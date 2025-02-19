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Казахстанская военная делегация изучила современные образцы оборонных технологий в Эмиратах

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков в рамках официального визита в Абу-Даби ознакомился и изучил работу крупнейшей международной выставки оборонных технологий IDEX и NAVDEX-2025, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

В выставочном центре ADNEC делегация оборонного ведомства Казахстана посетила павильоны крупных военно-промышленных компаний, представивших образцы вооружения, военной техники и технологии оборонного назначения.

На полях выставки Руслан Жаксылыков встретился с вице-премьером и министром обороны ОАЭ шейхом Хамданом ибн Мохаммед Аль Мактумом. Стороны обсудили направления двустороннего взаимодействия и подтвердили приверженность развитию сотрудничества в сфере обороны.

Кроме того, министр обороны Казахстана провел переговоры с руководителями ведущих производителей оборонной продукции.

Отметим, что крупнейшая международная выставка оборонных технологий IDEX и NAVDEX 2025 проходит под патронажем президента ОАЭ. В этом году в ней приняло участие более 1500 компаний из 65 стран.

экономика