Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми суд приостановил работу столовой возле автовокзала

Причиной стали многочисленные нарушения санитарных требований.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский районный суд Перми приостановил работу столовой, расположенной на улице Революции, 68б. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных требований, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Предприятие общепита было проверено в ходе профилактических мероприятий по недопущению сальмонеллеза. В ходе проверки установлено, что на предприятии не соблюдалась поточность технологических процессов, работа на сырье проводилась при отсутствии цехового деления. Кроме того, прием пищевой продукции велся без маркировки и без документов, производственный контроль не организован, а сырье и готовая продукция хранились вместе.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан специалисты Роспотребнадзора обратились в суд с требованием приостановить деятельность столовой. В итоге суд закрыл заведение общепита на 70 суток.

здоровье