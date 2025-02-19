В Перми суд приостановил работу столовой возле автовокзала

Предприятие общепита было проверено в ходе профилактических мероприятий по недопущению сальмонеллеза. В ходе проверки установлено, что на предприятии не соблюдалась поточность технологических процессов, работа на сырье проводилась при отсутствии цехового деления. Кроме того, прием пищевой продукции велся без маркировки и без документов, производственный контроль не организован, а сырье и готовая продукция хранились вместе.