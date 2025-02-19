В свердловском поселке аварийный дом не расселяется шесть лет

В поселке Светлом Свердловской области двухэтажный барак, признанный аварийным еще в 2018 году, не могут расселить. Соответствующей информацией, появившейся в Сети, заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Здание построено в 1970 году — ему более 54 лет. Аварийным оно является около шести лет. Инженерные системы барака изношены, фундамент разрушается, температура в помещениях ниже нормативов, кровля протекает, из-за чего в квартирах появилась плесень.
— Обращения результатов не принесли, сроки расселения постоянно переносятся, последний раз — на 2029 год, в связи с чем граждане, среди которых две многодетных семьи, в одной из которых воспитывается ребенок-инвалид, вынуждены проживать в небезопасных условиях, — сообщает пресс-служба Информационного центра СК.
В Следственном управлении СК по Свердловской области в связи с поступившей информацией организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя надзорного ведомства региона Константину Мирошниченко доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам проверки решении.
Ситуация находится на контроле в центральном аппарате СКР.