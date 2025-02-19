В свердловском поселке аварийный дом не расселяется шесть лет

— Обращения результатов не принесли, сроки расселения постоянно переносятся, последний раз — на 2029 год, в связи с чем граждане, среди которых две многодетных семьи, в одной из которых воспитывается ребенок-инвалид, вынуждены проживать в небезопасных условиях, — сообщает пресс-служба Информационного центра СК.