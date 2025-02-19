Астана стала лидером по росту цен в Казахстане

По итогам января инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,9%. Продукты питания подорожали на 5,8% за год, непродовольственные товары — на 8,4%, а платные услуги — на 13,8%.
При этом, согласно данным Национального банка РК, сразу в 12 регионах страны инфляция оказалась выше среднереспубликанского значения. Лидером по росту цен оказалась Астана — здесь цены на товары и услуги выросли сразу на 11,2%.
Следом с заметным отставанием идут Карагандинская и Западно-Казахстанская области — плюс 9,9% и 9,7% соответственно.
В Алматы цены за год выросли на 9,3%, а в Шымкенте — на 7,4%. Самая низкая инфляция по итогам января была зафиксирована в Алматинской области — всего 6,6%.
Сильнее всего в Астане подорожали платные услуги — 17,8%. Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения: в Алматы сервисная инфляция составила 14%, а в Шымкенте — 10,5%. Наименьший рост цен зафиксирован в Туркестанской области — всего 9,3%.
Примечательно, что столица отличилась только сильным ростом цен в сфере услуг, тогда как непродовольственные товары и продукты питания здесь подорожали относительно умеренно — на 8,6% и 4,3% соответственно.
Лидером по росту цен на продовольственные товары в январе стала область Жетісу (7,9%), а на непродовольственные — Туркестанская область (13,1%).
В Алматы цены на продукты питания выросли на 6,5%, а на непродовольственные товары — на 7%. В Шымкенте их рост достиг 4,7% и 8,1% соответственно.