Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астана стала лидером по росту цен в Казахстане

Пока в среднем по Казахстану цены на товары и услуги выросли на 8,9%, в Астане их рост достиг 11,2%. Особенно сильно в столице подорожали платные услуги — на 17,8%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Источник: Getty Images

По итогам января инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,9%. Продукты питания подорожали на 5,8% за год, непродовольственные товары — на 8,4%, а платные услуги — на 13,8%.

При этом, согласно данным Национального банка РК, сразу в 12 регионах страны инфляция оказалась выше среднереспубликанского значения. Лидером по росту цен оказалась Астана — здесь цены на товары и услуги выросли сразу на 11,2%.

Следом с заметным отставанием идут Карагандинская и Западно-Казахстанская области — плюс 9,9% и 9,7% соответственно.

В Алматы цены за год выросли на 9,3%, а в Шымкенте — на 7,4%. Самая низкая инфляция по итогам января была зафиксирована в Алматинской области — всего 6,6%.

Источник: Nur.kz

Сильнее всего в Астане подорожали платные услуги — 17,8%. Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения: в Алматы сервисная инфляция составила 14%, а в Шымкенте — 10,5%. Наименьший рост цен зафиксирован в Туркестанской области — всего 9,3%.

Примечательно, что столица отличилась только сильным ростом цен в сфере услуг, тогда как непродовольственные товары и продукты питания здесь подорожали относительно умеренно — на 8,6% и 4,3% соответственно.

Лидером по росту цен на продовольственные товары в январе стала область Жетісу (7,9%), а на непродовольственные — Туркестанская область (13,1%).

В Алматы цены на продукты питания выросли на 6,5%, а на непродовольственные товары — на 7%. В Шымкенте их рост достиг 4,7% и 8,1% соответственно.

Источник: Nur.kz
экономика