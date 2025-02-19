Курсы валют на 19 февраля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть росли во вторник, реагируя на сообщения о сокращении поставок из Казахстана по причине атаки беспилотника на объекты Каспийского трубопроводного консорциума в России, сообщает Investing.com. Фьючерсы на Brent подорожали на 0,15%, до 75,33 доллара за баррель к 12:42 аст. Фьючерсы на WTI выросли на 0,95%, до 71,38 доллара за баррель.