Курсы валют на 19 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть росли во вторник, реагируя на сообщения о сокращении поставок из Казахстана по причине атаки беспилотника на объекты Каспийского трубопроводного консорциума в России, сообщает Investing.com. Фьючерсы на Brent подорожали на 0,15%, до 75,33 доллара за баррель к 12:42 аст. Фьючерсы на WTI выросли на 0,95%, до 71,38 доллара за баррель.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии во вторник, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2,928,01 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,94% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,43%, достигнув отметки 33,00 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:41 аст bitcoin торговался по 94 689,4 доллара. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,86%, а ее капитализация составила 1,87 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 638,10 доллара, понизившись в цене на 3,57%. Капитализация этой криптовалюты составила 318,0 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,12 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 19 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 18 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 18 февраля.
1 австралийский доллар 316,41 тенге.
1 азербайджанский манат 293,74 тенге.
10 армянский драм 12,61 тенге.
1 белорусский рубль 152,44 тенге.
1 бразильский реал 87,19 тенге.
10 венгерских форинтов 12,97 тенге.
1 гонконгский доллар 64,03 тенге.
1 грузинский лари 178,9 тенге.
1 датская крона 69,85 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,56 тенге.
1 доллар США 497,89 тенге.
1 евро 520,89 тенге.
1 индийская рупия 5,73 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 350,8 тенге.
1 китайский юань 68,41 тенге.
1 кувейтский динар 1612,91 тенге.
1 кыргызский сом 5,69 тенге.
1 малазийский ринггит 112,06 тенге.
1 мексиканский песо 24,58 тенге.
1 молдавский лей 26,84 тенге.
1 норвежская крона 44,74 тенге.
1 польский злотый 125,23 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,76 тенге.
1 российский рубль 5,47 тенге.
1 СДР 652,46 тенге.
1 сингапурский доллар 371,06 тенге.
1 таджикский сомони 45,89 тенге.
1 тайский бат 14,79 тенге.
1 турецкая лира 13,73 тенге.
100 узбекских сумов 3,85 тенге.
1 украинская гривна 11,97 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 627,09 тенге.
1 чешская крона 20,76 тенге.
1 шведская крона 46,45 тенге.
1 швейцарский франк 552,41 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,02 тенге.
100 южнокорейских вон 34,56 тенге.
1 японская иена 3,28 тенге.