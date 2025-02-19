Власти Башкирии намерены развести в республике новую популяцию зубров

Власти Башкирии намерены создать самовоспроизводящееся стадо зубров. Таким образом в мире появится еще одна популяция древних быков. Специально для этого к 23 животным, которые уже обитают в «Мурадымовском ущелье» в Кугарчинском районе, привезут еще 18.
Об этом с президентом Беларуси Александром Лукашенко договорился глава Башкирии Радий Хабиров, побывавший с официальным визитом в Минске на минувшей неделе.
Когда именно планируется завезти в Башкирии величественных быков, пока не уточняется.
Руководитель республики подчеркнул, что проект разведения зубров в Башкирии является «научным», потому что «животных не просто взяли и привезли».
— За короткое время у нас появились пять зубрят — это очень хороший показатель, — отметил Радий Хабиров. — Пять телят — представляете? И чувствуют себя ваши зубры в Башкортостане прекрасно. По показателям мы мониторим, проводим эту работу, причем работу высоконаучную, поскольку это не так, что мы просто взяли каких-то зверей, привезли в республику. Это большой научный проект.
Г-н Хабиров отметил, что ученые Башкирии собираются создать в республике «самопроизводящее стадо».
— Мы можем идти по пути создания именно Беловежской группы зубров, либо можем перейти на скрещивание белорусских зубров с кавказскими зубрами, которые у нас есть в Орловской области — большое стадо, в Калужской области, — рассказал Радий Фаритович. — Здесь будем ждать рекомендаций наших ученых. Но в целом, подчеркиваю, белорусские зубры в Башкортостане чувствуют себя как дома.
Напомним, первых девять зубров завезли в регион из национального парка «Беловежская пуща» в мае 2023 года. В декабре — еще девять. Краснокнижные животные не только освоились, но и уже дают потомство. Сегодня в Башкирии родились уже пять зубрят. Зубров разделили на несколько групп. Одна находится в вольере. Там родился один теленок, остальные четверо появились на вольном выпасе. За каждым животным пристально наблюдают сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям. За всеми ведут регулярный мониторинг, им подвозят и выкладывают корма.
Все это время специалисты из Башкирии находятся на связи с коллегами из Беларуси. Их консультируют по содержанию, кормлению, ветеринарному обслуживанию и мониторингу зубров.
С осени прошлого года в «Мурадымовском ущелье» начали проводить экскурсии к месту стоянки животных по маршруту «Тропою зубра». Они пользуются большой популярностью у туристов.
Кстати, когда-то зубры обитали и на территории современной Башкирии. Здесь были обнаружены кости и черепа древних быков. Результаты стали неожиданностью для палеонтологов. Впрочем, руководитель Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, доктор биологических наук Василий Мартыненко уверен, что зубры жили в Башкирии еще 15 тысяч лет тому назад.
— Основной ареал обитания зубра в голоцене приходится на часть современной территории Башкирии, — говорит Василий Борисович. — В горной лесной зоне Башкортостана находится целый узел, где двенадцать-пятнадцать тысяч лет тому назад обитали зубры. Почему животные исчезли, пока вопрос открытый и спорный. Либо на Земле случилась какая-то катастрофа, возможно, произошли серьезные климатические изменения. Возможно, к этому приложил руку человек, в ту эпоху было перенаселение Земли, и первобытные люди могли попросту истребить зубров ради пищи.
Напомним, дикие зубры — подвид древних бизонов — были полностью уничтожены в начале ХХ века. Этот биологический вид сохранился до наших дней лишь благодаря разведению в неволе.
Сегодня различают две чистокровные линии разведения зубров: беловежскую, ведущую свое происхождение от пяти животных-основателей беловежского подвида, и кавказско-беловежскую, ведущую происхождение от 12 основателей и несущую гены как беловежского, так и кавказского подвидов. А теперь, когда в республике начали размножаться белорусские зубры, может появиться и башкирская самостоятельная популяция древних животных.