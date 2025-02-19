Власти Башкирии намерены развести в республике новую популяцию зубров

Напомним, первых девять зубров завезли в регион из национального парка «Беловежская пуща» в мае 2023 года. В декабре — еще девять. Краснокнижные животные не только освоились, но и уже дают потомство. Сегодня в Башкирии родились уже пять зубрят. Зубров разделили на несколько групп. Одна находится в вольере. Там родился один теленок, остальные четверо появились на вольном выпасе. За каждым животным пристально наблюдают сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям. За всеми ведут регулярный мониторинг, им подвозят и выкладывают корма.