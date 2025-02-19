В Волгограде досмотрели 28 самолетов, выполнявших международные рейсы

Кроме того, с использованием тепловизионного оборудования в аэропорту проводится усиленный контроль в отношении лиц, прибывающих из неблагополучных регионов. Все данные попадают в промышленную версию АИС «Периметр», которая позволяет в онлайн режиме оценивать эпидемиологические риски в различных странах.