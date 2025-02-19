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В Волгограде досмотрели 28 самолетов, выполнявших международные рейсы

Мероприятия по санитарной охране территории находятся на постоянном контроле регуправления Роспотребнадзора.

Как сообщили представители ведомства, за минувший месяц специалисты санитарно-карантинного пункта в ВПП «Волгоград» (Гумрак) провели санитарно-карантинный контроль в отношении 28 самолетов, которые выполняли международные рейсы.

В это время воздушные суда осуществляли прямые сообщения с Арменией, Турцией, Белоруссией, Египтом и ОАЭ.

Санитарно-карантинный контроль провели в отношении более 4 тыс. человек, прибывающих из-за границы. Особо опасных заболеваний выявлено не было.

Кроме того, с использованием тепловизионного оборудования в аэропорту проводится усиленный контроль в отношении лиц, прибывающих из неблагополучных регионов. Все данные попадают в промышленную версию АИС «Периметр», которая позволяет в онлайн режиме оценивать эпидемиологические риски в различных странах.

Специалисты проводят просветительскую работу по профилактике особо опасных инфекций и ведут непрерывный мониторинг возможных задержек и отмен авиарейсов для организации своевременного консультирования пассажиров.