Красноярцам рассказали о ходе строительства будущей станции метро «Вокзальная» (видео)

На будущей станции красноярского метро «Вокзальная» приступили к следующему этапу строительства котлована — сейчас там сооружают сваи по всему периметру. Они создадут прочный каркас, удерживающий стенки котлована.
Напомним, для перехода к новому этапу была перемещена остановка общественного транспорта и расширены границы строительного участка перед железнодорожным вокзалом.
В настоящее время на высвободившейся территории специалисты компании «Бамтоннельстрой-Мост» ведут буровые работы по контуру будущей станции.
«Периметр котлована выполняется из буронабивных свай глубиной 21 метр. После того как мы обурим все сваи, получится замкнутый контур котлована, в границах которого мы начнем производить разработку грунта до необходимых отметок», — рассказал о ходе работ главный инженер проекта ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Осипов.
Длина будущего котлована составит 140 метров, ширина — 30, глубина — 12 метров.
После установки распорных конструкций и заливки бетонного основания на площадку доставят тоннелепроходческий комплекс, который начнет проходку перегонного тоннеля в сторону станции «Улица Копылова».