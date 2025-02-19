Красноярцам рассказали о ходе строительства будущей станции метро «Вокзальная» (видео)

«Периметр котлована выполняется из буронабивных свай глубиной 21 метр. После того как мы обурим все сваи, получится замкнутый контур котлована, в границах которого мы начнем производить разработку грунта до необходимых отметок», — рассказал о ходе работ главный инженер проекта ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Осипов.