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Красноярцам рассказали о ходе строительства будущей станции метро «Вокзальная» (видео)

На будущей станции красноярского метро «Вокзальная» приступили к следующему этапу строительства котлована — сейчас там сооружают сваи по всему периметру.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На будущей станции красноярского метро «Вокзальная» приступили к следующему этапу строительства котлована — сейчас там сооружают сваи по всему периметру. Они создадут прочный каркас, удерживающий стенки котлована.

Напомним, для перехода к новому этапу была перемещена остановка общественного транспорта и расширены границы строительного участка перед железнодорожным вокзалом.

В настоящее время на высвободившейся территории специалисты компании «Бамтоннельстрой-Мост» ведут буровые работы по контуру будущей станции.

«Периметр котлована выполняется из буронабивных свай глубиной 21 метр. После того как мы обурим все сваи, получится замкнутый контур котлована, в границах которого мы начнем производить разработку грунта до необходимых отметок», — рассказал о ходе работ главный инженер проекта ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Осипов.

Длина будущего котлована составит 140 метров, ширина — 30, глубина — 12 метров.

После установки распорных конструкций и заливки бетонного основания на площадку доставят тоннелепроходческий комплекс, который начнет проходку перегонного тоннеля в сторону станции «Улица Копылова».

строительство