На юге Волгограда планируют построить ТЦ на месте промбазы

Публичные слушания по этому вопросу запланированы на начало марта. Главный вопрос, который выносится на обсуждение, касается изменение условно разрешенного вида использования земельного участка с производственной базы под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)). С соответствующим заявлением обратился один из собственников земельного участка под кадастровым номером 34:34:080062:47. Его площадь составляет 15 672 кв.м.