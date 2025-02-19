Не доплачивают 35%: часть компаний Владивостока уличена в занижении зарплат

Во Владивостоке также продолжаются профилактические мероприятия, направленные на борьбу с неформальной занятостью, особенно на предприятиях, которые наиболее подвержены этому явлению, таких как торговые организации, автомастерские и автомойки. В ходе рейда, проведённого 12 февраля, работников данных предприятий предупредили о недопустимости нарушений трудового законодательства.