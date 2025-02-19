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Не доплачивают 35%: часть компаний Владивостока уличена в занижении зарплат

В поле зрения специалистов попали 219 работодателей.

Источник: PrimaMedia.ru

Внимание представителей рабочей группы межведомственной комиссии сосредоточено на борьбе с нелегальной занятостью в Приморье. Специалисты активно проводят мониторинг ситуации на рынке труда и выявляют случаи нарушения трудового законодательства. Одним из итогов работы стало обнаружение отклонений среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% у части организаций Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В феврале 2025 года в поле зрения специалистов попали 219 работодателей. По итогам заседаний всем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям предложено рассмотреть возможность о поэтапном повышении зарплаты работникам в 2025 году до средней по отрасли.

Средняя предлагаемая зарплата в Приморье с начала 2024 года выросла на 6,9%.

Самые высокие зарплаты по дальневосточным регионам в марте готовы были платить на Колыме и Чукотке.

Во Владивостоке также продолжаются профилактические мероприятия, направленные на борьбу с неформальной занятостью, особенно на предприятиях, которые наиболее подвержены этому явлению, таких как торговые организации, автомастерские и автомойки. В ходе рейда, проведённого 12 февраля, работников данных предприятий предупредили о недопустимости нарушений трудового законодательства.

Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, что в Приморье усилили контроль за турфирмами, которые могут скрывать доходы. По итогам декабря зарплата и численность сотрудников не соответствуют объёму оказанных услуг.