МАРТ утвердил параметры допустимого роста цен на 2025 год

Так, по итогам января к декабрю прошлого года показатель допустимого роста цен определен на уровне 0,7%, по итогам февраля — 1,9%, по итогам марта — 2,2%, апреля — 2,7%, мая — 3%, июня — 3,3%, июля — 3,4%. По итогам сентября этот показатель определен на уровне 3,7%, по итогам октября — 4,1%, ноября — 4,4% и декабря — 5%.