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МАРТ утвердил параметры допустимого роста цен на 2025 год

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси определило параметры допустимого роста цен на 2025 год, это предусмотрено ведомственным постановление № 4 от 17 января, которое официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В документе указаны показатели допустимого роста цен по отношению к декабрю 2024-го.

Так, по итогам января к декабрю прошлого года показатель допустимого роста цен определен на уровне 0,7%, по итогам февраля — 1,9%, по итогам марта — 2,2%, апреля — 2,7%, мая — 3%, июня — 3,3%, июля — 3,4%. По итогам сентября этот показатель определен на уровне 3,7%, по итогам октября — 4,1%, ноября — 4,4% и декабря — 5%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В ноябре прошлого года МАРТ также определял параметры допустимого роста цен на четвертый квартал 2024-го, то есть на октябрь, ноябрь и декабрь.

Новая модель госрегулирования цен

В конце декабря президент Беларуси поручил правительству придумать формулы справедливых цен.

Как сообщал премьер-министр Роман Головченко, правительство уже выходит на определенную модель ценового регулирования в стране, затем она будет представлена президенту.

Глава правительства также назвал тему ценового регулирования «очень непростой» и обратил внимание, что во всем мире действует система справедливости цен.

На данный момент в стране действуют ограничения по торговым надбавкам на ряд товаров, которые прописаны в постановлении Совмина № 713. Правительство приняло этот документ осенью 2022 года, с того момента он неоднократно менялся. Например, из-под ценового регулирования были выведены предметы роскоши.

экономика