В Волгограде ищут водителей автобусов на зарплату в 120 тысяч рублей

В Волгограде муниципальное транспортное предприятие ищет водителей автобусов. На высокий уровень оплаты труда могут рассчитывать соискатели, соответствующие определенным требованиям. Потенциальные работники должны быть старше 21 года и иметь опыт вождения не менее 3 лет. При наличии водительского удостоверения категорий «B» и «C» кандидат получат возможность за счет работодателя выучиться на категорию «D». Получив права этой категории, водители сядут за руль автобусов и выйдут на муниципальные маршруты.